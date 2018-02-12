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    Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в России

    © ТАСС

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

    Как передает Report, об этом говорится на странице его официального представителя Стефана Дюжаррика в Twitter.

    "Генеральный секретарь с глубокой грустью узнал о трагическом инциденте в Московской области. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и народу России", - говорится в сообщении.

    Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва - Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

    Среди пассажиров был один  гражданин Азербайджана Намиг Гахраманов.

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