Генсек ООН выразил озабоченность из-за ударов США по Ираку и Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нанесения американскими военными ударов по Ираку и Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нанесения американскими военными ударов по Ираку и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш призвал все стороны конфликта приложить усилия для снижения международной напряженности.

"Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности", – говорится в заявлении.

Глава ООН также призвал учитывать возможные людские и экономические потери в случае расширения конфликта.