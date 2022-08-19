Генсек ООН выразил обеспокоенность взрывами в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность серией взрывов в Афганистане, в результате которых за текущий месяц погибли или получили ранения более 250 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность серией взрывов в Афганистане, в результате которых за текущий месяц погибли или получили ранения более 250 человек.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении заместителя официального представителя генсека всемирной организации Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН выражает глубокую обеспокоенность серией взрывов в Афганистане, в результате которых в этом месяце погибли и получили ранения более 250 человек, в том числе дети", - указывается в тексте.

Отмечается, что генсек ООН "решительно осуждает последнее нападение", совершенное 17 августа на мечеть в Кабуле. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.