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Генсек ООН выразил обеспокоенность приостановкой США внешней помощи

Генсек ООН выразил обеспокоенность приостановкой США внешней помощи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением США приостановить предоставление внешней помощи.
Другие страны
28 января 2025 г. 00:06
Генсек ООН выразил обеспокоенность приостановкой США внешней помощи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением США приостановить предоставление внешней помощи.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Генеральный секретарь с тревогой отмечает объявление о приостановке внешней помощи со стороны США. Он призывает рассмотреть дополнительные исключения, чтобы обеспечить продолжение реализации важнейших программ развития и гуманитарной деятельности для наиболее уязвимых сообществ мира, чьи жизни и средства к существованию зависят от этой поддержки", - заявил он.

Гутерриш выразил надежду на сотрудничество с новой администрацией США для продолжения оказания жизненно важной помощи людям, сталкивающимся с наиболее сложными вызовами в развивающихся странах.

"США остаются одним из крупнейших поставщиков помощи, и крайне важно, чтобы мы работали конструктивно, совместно формируя стратегическое движение вперед", - подчеркнул Дюжаррик.

Напомним, что на прошлой неделе газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи.

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