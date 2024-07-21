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Генсек ООН выразил обеспокоенность авиаударом Израиля по Йемену

Генсек ООН выразил обеспокоенность авиаударом Израиля по Йемену Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен ударом израильских ВВС по городу Ходейда, призывает проявлять максимальную сдержанность.
Другие страны
21 июля 2024 г. 08:48
Генсек ООН выразил обеспокоенность авиаударом Израиля по Йемену

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен ударом израильских ВВС по городу Ходейда, призывает проявлять максимальную сдержанность.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен сообщениями об авиаударах, нанесенных по порту Ходейды в Йемене и его окрестностям, - указывается в сообщении. - По предварительной информации, есть несколько жертв, более 80 человек пострадали при атаке, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны избегать нападений, которые могут нанести вред гражданскому населению или причинить ущерб гражданской инфраструктуре".

В заявлении отмечается, что Гутерриш "крайне обеспокоен риском дальнейшей эскалации в регионе и продолжает призывать все стороны проявлять максимальную сдержанность".

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".

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