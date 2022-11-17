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Генсек ООН выразил признательность Турции

Генсек ООН выразил признательность Турции Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выразил глубокую признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Турции, в связи с продлением Черноморской зерновой инициативы.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 14:35
Генсек ООН выразил признательность Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил глубокую признательность Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с продлением Черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Все участники Черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить эту сделку. Я хочу выразить свою глубокую признательность Эрдогану и Турции. Без их щедрости и целеустремленности эта инициатива никогда бы не родилась. Стамбул остается центром дипломатических достижений", - говорится в публикации.

По словам генсека, зерновая инициатива необходима для снижения цен на продовольствие, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

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