Генсек ООН выразил признательность Турции

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выразил глубокую признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Турции, в связи с продлением Черноморской зерновой инициативы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил глубокую признательность Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с продлением Черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Все участники Черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить эту сделку. Я хочу выразить свою глубокую признательность Эрдогану и Турции. Без их щедрости и целеустремленности эта инициатива никогда бы не родилась. Стамбул остается центром дипломатических достижений", - говорится в публикации.

По словам генсека, зерновая инициатива необходима для снижения цен на продовольствие, а также для предотвращения глобального продовольственного кризиса.