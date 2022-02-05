Генсек ООН встретится в Пекине с руководством КНР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится сегодня с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится сегодня с представителями руководства КНР, возможны контакты с другими мировыми лидерами.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко.

"Завтра (сегодня - ред.) он посетит ланч для глав государств, который организует Си Цзиньпин, и, как ожидается, встретится с руководством КНР, а также и другими лидерами, которые прибыли на Олимпиаду", - сказала она.

Канеко не уточнила, с кем именно Гутерриш проведет встречи, отметив, что окончательный график генерального секретаря прорабатывается.