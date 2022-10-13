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Генсек ООН встретится с официальными лицами Белого дома и Госдепа США

Генсек ООН встретится с официальными лицами Белого дома и Госдепа США Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Вашингтон в пятницу и проведет ряд встреч.
Другие страны
13 октября 2022 г. 23:38
Генсек ООН встретится с официальными лицами Белого дома и Госдепа США

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Вашингтон в пятницу и проведет ряд встреч.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он сообщил, что генеральный секретарь проведет двусторонние встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Малпассом, а также выступит на пленарном заседании Комитета по развитию ВБ.

С.Дюжаррик добавил, что генсек также встретится со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри. По его словам, запланированы встречи А.Гутерреша с официальными лицами Белого дома и Госдепартамента США для обсуждения ряда актуальных проблем в мире.

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