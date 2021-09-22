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Генсек ООН встретился с президентом Украины

Генсек ООН встретился с президентом Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 02:58
Генсек ООН встретился с президентом Украины
Владимир Зеленский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении офиса Гутерреша.

"Генеральный секретарь встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь и президент обсудили последние события на Украине, включая продолжающиеся усилия по достижению мира", - говорится в сообщении.

Гутерриш заявил о поддержке территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna lideri BMT-nin baş katibi ilə görüşüb

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