Генсек ООН встретился с президентом Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский обсудили мирное урегулирование на Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении офиса Гутерреша.
"Генеральный секретарь встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь и президент обсудили последние события на Украине, включая продолжающиеся усилия по достижению мира", - говорится в сообщении.
Гутерриш заявил о поддержке территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.