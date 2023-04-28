Генсек ООН встретился с госсекретарем США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится с официальным визитом в Вашингтоне, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который находится с официальным визитом в Вашингтоне, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает местное бюро Report, они обсудили важность многосторонних усилий по решению текущих проблем в области безопасности, таких как конфликт в Судане, и исключительную важность немедленного прекращения огня в этой стране.

Гутерриш и Блинкен отметили необходимость облегчения участи гражданского населения Судана. В ходе встречи глава ООН и госсекретарь США также затронули тему международных усилий в Афганистане, особенно касающихся поддержки прав женщин и девочек, и другие темы, представляющие взаимный интерес, включая российское вторжение в Украину.