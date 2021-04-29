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Генсек ООН: Встречи по кипрскому вопросу продолжатся

Генсек ООН: Встречи по кипрскому вопросу продолжатся "Мы встретимся вновь для официальных обсуждений по кипрскому вопросу".
Другие страны
29 апреля 2021 г. 15:13
Генсек ООН: Встречи по кипрскому вопросу продолжатся
Антониу Гутерреш
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"Мы встретимся вновь для официальных обсуждений по кипрскому вопросу".

Как передает Reportсо ссылкой на TRT Haber, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя итоги неформальной встречи” 5+1 “в Женеве по кипрскому вопросу.

По его словам, официальная встреча невозможна из-за того, что в ходе обсуждений не была найдена общая позиция: “Мы встретимся вновь для официальных обсуждений. Мы сделаем все возможное, чтобы продвинуть эти переговоры вперед и добиться положительного результата. Наша позиция остается неизменной".

27 апреля в швейцарском городе Женева состоялась неформальная двухдневная встреча с участием представителей Великобритании, Турции, Греции, Турецкой Республики Северного Кипра, греческой части Кипра. Главной темой встречи стало будущее и статус двух республик Кипра.

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Версия на английском языке UN Secretary General: Meetings on Cyprus will continue
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: "Kipr məsələsi üzrə görüşlər davam edəcək"

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