Генсек ООН: Встречи по кипрскому вопросу продолжатся

"Мы встретимся вновь для официальных обсуждений по кипрскому вопросу".
Как передает Reportсо ссылкой на TRT Haber, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя итоги неформальной встречи” 5+1 “в Женеве по кипрскому вопросу.
По его словам, официальная встреча невозможна из-за того, что в ходе обсуждений не была найдена общая позиция: “Мы встретимся вновь для официальных обсуждений. Мы сделаем все возможное, чтобы продвинуть эти переговоры вперед и добиться положительного результата. Наша позиция остается неизменной".
27 апреля в швейцарском городе Женева состоялась неформальная двухдневная встреча с участием представителей Великобритании, Турции, Греции, Турецкой Республики Северного Кипра, греческой части Кипра. Главной темой встречи стало будущее и статус двух республик Кипра.