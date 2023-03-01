Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак

Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые за 6 лет посетил Ирак.

Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые за 6 лет посетил Ирак.

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Он встретился с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в столице Багдаде.

"Я рад посетить Ирак. Мы уверены, что иракцы преодолеют все политические вызовы и проблемы безопасности", - отметил он.

Ожидается, что генсек встретится с президентом Ирака Абдуллатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа эс-Судани и другими официальными лицами правительства в рамках своих контактов в Багдаде.