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Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак

Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые за 6 лет посетил Ирак.
Другие страны
1 марта 2023 г. 12:20
Генсек ООН впервые за 6 лет посетил Ирак

Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые за 6 лет посетил Ирак.

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Он встретился с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном в столице Багдаде.

"Я рад посетить Ирак. Мы уверены, что иракцы преодолеют все политические вызовы и проблемы безопасности", - отметил он.

Ожидается, что генсек встретится с президентом Ирака Абдуллатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа эс-Судани и другими официальными лицами правительства в рамках своих контактов в Багдаде.

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