Генсек ООН впервые направил письмо председателю Совбеза

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые направил письмо председателю Совета безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые направил письмо председателю Совета безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Учитывая масштабы человеческих жертв в секторе Газа и в Израиле, генеральный секретарь просит принять меры, ссылаясь на статью 99 Устава ООН.

Генсек попросил членов Совбеза предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе и объявить гуманитарное прекращение огня.

Это первое письмо Гутерриша в СБ с 2017 года, когда он стал председателя международной организации.