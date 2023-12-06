Генсек ООН впервые направил письмо председателю Совбеза

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые направил письмо председателю Совета безопасности ООН.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Учитывая масштабы человеческих жертв в секторе Газа и в Израиле, генеральный секретарь просит принять меры, ссылаясь на статью 99 Устава ООН.
Генсек попросил членов Совбеза предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе и объявить гуманитарное прекращение огня.
Это первое письмо Гутерриша в СБ с 2017 года, когда он стал председателя международной организации.