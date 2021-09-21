Генсек ООН: Вопиющее неравенство между странами наблюдается в период пандемии

"Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу"

В период пандемии наблюдается вопиющее неравенство, а также отсутствие солидарности между развитыми и неразвитыми странами.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, знаменуя собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах - пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу", - заявил генсек ООН, обращаясь к мировым лидерам.

"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти – и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - сказал А. Гутерреш.