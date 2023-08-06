Генсек ООН вновь призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия

Тень ядерной войны вновь нависла над миром в то время, как некоторые страны угрожают возможностью применения ядерного оружия.

Тень ядерной войны вновь нависла над миром в то время, как некоторые страны угрожают возможностью применения ядерного оружия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы.

"Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения", - зачитала на мероприятии в Хиросиме послание главы всемирной организации его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Генеральный секретарь вновь призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия. Он указал, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН. "Единственный путь исключить риск ядерной войны - это полностью уничтожить ядерное оружие. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда", - резюмировал Гутерриш.