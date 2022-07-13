Генсек ООН: В вопросе экспорта зерна в Стамбуле сделан серьезный шаг

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями важного шага в направлении обеспечения безопасного и надежного вывоза продовольствия из Украины через Черное море", - отметил генсек всемирной организации. При этом он подчеркнул, что "потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс".

По словам А.Гутерриша, "конечной целью всех участников переговоров является достижение договоренности не только между Россией и Украиной, но и во благо всего мира".