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Генсек ООН: В вопросе экспорта зерна в Стамбуле сделан серьезный шаг

Генсек ООН: В вопросе экспорта зерна в Стамбуле сделан серьезный шаг Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.
Другие страны
13 июля 2022 г. 23:10
Генсек ООН: В вопросе экспорта зерна в Стамбуле сделан серьезный шаг

Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями важного шага в направлении обеспечения безопасного и надежного вывоза продовольствия из Украины через Черное море", - отметил генсек всемирной организации. При этом он подчеркнул, что "потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс".

По словам А.Гутерриша, "конечной целью всех участников переговоров является достижение договоренности не только между Россией и Украиной, но и во благо всего мира".

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: “İstanbulda taxıl ixracı məsələsində ciddi addım atılıb”

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