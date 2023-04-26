О нас

Генсек ООН: В Судане при столкновениях погибли по меньшей мере 400 человек

Генсек ООН: В Судане при столкновениях погибли по меньшей мере 400 человек По меньшей мере 400 человек стали жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане, пострадали свыше 3,7 тыс. человек.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 05:13
Генсек ООН: В Судане при столкновениях погибли по меньшей мере 400 человек

По меньшей мере 400 человек стали жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане, пострадали свыше 3,7 тыс. человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в этой стране.

"Погибли по меньшей мере 400 человек", - отметил Гутерриш, пояснив, что четверо из них были сотрудниками связанных с ООН структур. "Более 3 700 человек пострадали, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома", - продолжил генсек всемирной организации.

Он добавил, что конфликт не решить на поле боя, стороны должны прийти к постоянному прекращению огня.

"Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, достигнутое при посредничестве США, и вместе прийти к установлению постоянного прекращения боевых действий", - сказал Гутерриш.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: “Sudanda toqquşmalarda azı 400 nəfər ölüb”

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi