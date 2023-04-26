Генсек ООН: В Судане при столкновениях погибли по меньшей мере 400 человек

По меньшей мере 400 человек стали жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане, пострадали свыше 3,7 тыс. человек.

По меньшей мере 400 человек стали жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане, пострадали свыше 3,7 тыс. человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в этой стране.

"Погибли по меньшей мере 400 человек", - отметил Гутерриш, пояснив, что четверо из них были сотрудниками связанных с ООН структур. "Более 3 700 человек пострадали, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома", - продолжил генсек всемирной организации.

Он добавил, что конфликт не решить на поле боя, стороны должны прийти к постоянному прекращению огня.

"Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, достигнутое при посредничестве США, и вместе прийти к установлению постоянного прекращения боевых действий", - сказал Гутерриш.