Генсек ООН в порту Одессы осмотрел судно с украинским зерном

Генсек ООН Антониу Гутерриш в порту Одессы осмотрел судно с 10 тыс. тонн зерном, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле зерновой сделки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в порту Одессы осмотрел судно с 10 тыс. тонн зерном, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле зерновой сделки.

Как передает Report, об этом написал Гуттериш в Twitter.

"Для меня очень волнительно видеть, как в Одессе снова грузят зерно на судно. Этот корабль также несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира. #Всемирныйдень гуманитарной помощи", - отметил он.

It is very emotional for me to see grain being loaded again on ship in Odesa. This ship also carries hope for the world’s most vulnerable people and countries. #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/lgXPrTGt7q — António Guterres (@antonioguterres) August 19, 2022

16.18

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



"Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл", - написал Гончаренко.



Генсек находится с визитом в Украине с 17 августа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.