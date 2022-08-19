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Генсек ООН в порту Одессы осмотрел судно с украинским зерном

Генсек ООН в порту Одессы осмотрел судно с украинским зерном Генсек ООН Антониу Гутерриш в порту Одессы осмотрел судно с 10 тыс. тонн зерном, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле зерновой сделки.
Другие страны
19 августа 2022 г. 17:22
Генсек ООН в порту Одессы осмотрел судно с украинским зерном
Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш в порту Одессы осмотрел судно с 10 тыс. тонн зерном, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле зерновой сделки.

Как передает Report, об этом написал Гуттериш в Twitter.

"Для меня очень волнительно видеть, как в Одессе снова грузят зерно на судно. Этот корабль также несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира. #Всемирныйдень гуманитарной помощи", - отметил он.

16.18

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита в Украину прибыл в одесский порт.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Одесса, порт. Генсек ООН Гутерриш прибыл", - написал Гончаренко.

Генсек находится с визитом в Украине с 17 августа. Накануне он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На встрече стороны обсуждали соглашение о транспортировке украинского зерна, а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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