Генсек ООН в порту Одессы осмотрел судно с украинским зерном

Генсек ООН Антониу Гутерриш в порту Одессы осмотрел судно с 10 тыс. тонн зерном, на котором будет вывезено зерно в рамках подписанной в Стамбуле зерновой сделки.

Как передает Report, об этом написал Гуттериш в Twitter.

"Для меня очень волнительно видеть, как в Одессе снова грузят зерно на судно. Этот корабль также несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира. #Всемирныйдень гуманитарной помощи", - отметил он.