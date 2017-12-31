Генсек ООН в канун Нового года призвал мир к единству

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Генсек ООН Антониу Гутерреш в канун Нового года обратился с предостережением к мировому сообществу.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, видеосообщение опубликовано на YouTube-канале организации.

Прежде всего генеральный секретарь поздравил всех с праздником и подвел итоги 2017 года. "Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира, — отметил Гутерреш. — К сожалению, мир пошел в обратном направлении".

По его словам, конфликты углубились, появились новые опасности, а возможность ядерной конфронтации заставляет вспомнить о временах холодной войны. "Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия", — подчеркнул Гутерреш.

В этой связи он призвал мир к единству в 2018 году. Основными целями человечества, по его мнению, должны стать сокращение разрыва между богатыми и бедными, преодоление разногласий между странами, восстановление доверия и формирование общих целей.