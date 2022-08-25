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Генсек ООН: В 2023 году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия

Генсек ООН: В 2023 году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия В следующем году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия
Другие страны
25 августа 2022 г. 04:57
Генсек ООН: В 2023 году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия

В следующем году в мире ожидается серьезная нехватка продовольствия

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем призыве в День независимости Украины.

Генеральный секретарь сказал, что многие фермеры во всем мире уже планируют сократить посевные площади.

Комментируя российско-украинскую войну, А. Гутерриш отметил, что она выявила новые уязвимости в глобальной системе, уставшей от конфликтов, неравенства, проблем со здоровьем, постпандемической экономики и климатического кризиса.

”Ускоренный рост цен на продукты питания, удобрения и топливо привел к глобальному кризису, и, как следствие, падению уровня жизни миллионов людей во всем мире, усилению голода и нехватке продовольствия”, - подчеркнул глава ООН.

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