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Генсек ООН: В 2023 году нам нужно достичь мира

Генсек ООН: В 2023 году нам нужно достичь мира В канун Нового года мы закрываем дверь за старым годом и с надеждой смотрим в грядущее.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 16:36
Генсек ООН: В 2023 году нам нужно достичь мира

В канун Нового года мы закрываем дверь за старым годом и с надеждой смотрим в грядущее.

Как сообщает Report, об этом говорится в новогоднем поздравлении генсека ООН Антониу Гутерреша.

Он отметил, что в 2022 году миллионы людей по всему миру в буквальном смысле закрыли дверь за своей старой жизнью:

"В Украине, Афганистане, в Демократической Республике Конго и других странах люди оставляли руины своих домов и жизненный уклад и уезжали в поисках лучшей доли. По всему миру ста миллионам человек пришлось бежать, спасаясь от войн, лесных пожаров, засухи, нищеты и голода".

Генсек подчеркнул, что в 2023 году нужно достичь мира - сейчас как никогда прежде: "Мира друг с другом, мира через диалог, чтобы прекратить конфликты. Мира с природой и нашим климатом, чтобы построить более устойчивый мир. Мира в домах, чтобы женщины и девочки могли жить в достоинстве и безопасности. Мира на улицах и с нашими соседями, при полной защищенности всех прав человека. Мира в почитаемых верующими местах, при взаимном уважении к чужим убеждениям. И мира в онлайн-среде, избавленной от языка ненависти и оскорблений".

А.Гутерреш обратился с призывом к странам мира: "Давайте в 2023 году сделаем мир смыслом наших слов и действий. Давайте вместе сделаем 2023 год годом восстановления мира в нашей жизни, в наших домах и на нашей планете".

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Версия на английском языке UN Secretary-General: 'In 2023, we need peace, now more than ever'
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi: "2023-cü ildə sülhə həmişəkindən daha çox ehtiyacımız olacaq"

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