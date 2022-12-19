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Генсек ООН: В 2023 году можно добиться завершения конфликта в Украине

Генсек ООН: В 2023 году можно добиться завершения конфликта в Украине Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние продолжится.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 19:45
Генсек ООН: В 2023 году можно добиться завершения конфликта в Украине

Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние продолжится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации - повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", - сказал он.

Генсек ООН считает, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Quterreş: “2023-cü ildə Ukraynada münaqişənin bitməsinə nail olmaq mümkündür”
Версия на английском языке UN Sec.-Gen.: Possible to achieve end of conflict in Ukraine in 2023

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