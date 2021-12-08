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Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию до четверга после контакта с инфицированным коронавирусом, симптомов заболевания у него нет.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 09:48
Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел на самоизоляцию до четверга после контакта с инфицированным коронавирусом, симптомов заболевания у него нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам зампредставителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Мы подтверждаем, что генеральный секретарь находился в контакте с лицом, сдавшим положительный тест на коронавирус, - сказал Хак. - Симптомов у него нет, первый сданный тест был отрицательным. Однако в качестве предосторожности он будет работать из дома до проведения нового теста 9 декабря, в четверг".

Ранее информация о самоизоляции Гутерриша появилась в ряде СМИ со ссылкой на источники. Генеральному секретарю ООН 72 года. Ранее в Нью-Йорке были зарегистрированы случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.

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Версия на английском языке UN secretary-general isolating after COVID-19 exposure

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