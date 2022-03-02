Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир

"Мир хочет положить конец человеческим страданиям в Украине".

"Мир хочет положить конец человеческим страданиям в Украине".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек поделился своими взглядами на резолюцию, осуждающую операцию России на Украине, на специальной сессии Генассамблеи ООН: "Как генеральный секретарь я должен стоять за этой резолюцией и следовать ее призыву".

Он заявил, что в соответствии с Уставом ООН должны уважаться территориальная целостность и суверенитет Украины: "Жестокие последствия конфликта очевидны. В настоящее время ситуация в Украине находится в опасности ухудшения. Я буду и впредь делать все возможное, чтобы способствовать немедленному прекращению боевых действий в регионе и безотлагательным мирным переговорам. Украинскому народу нужен мир".