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Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир

Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир "Мир хочет положить конец человеческим страданиям в Украине".
Другие страны
2 марта 2022 г. 23:32
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир

"Мир хочет положить конец человеческим страданиям в Украине".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек поделился своими взглядами на резолюцию, осуждающую операцию России на Украине, на специальной сессии Генассамблеи ООН: "Как генеральный секретарь я должен стоять за этой резолюцией и следовать ее призыву".

Он заявил, что в соответствии с Уставом ООН должны уважаться территориальная целостность и суверенитет Украины: "Жестокие последствия конфликта очевидны. В настоящее время ситуация в Украине находится в опасности ухудшения. Я буду и впредь делать все возможное, чтобы способствовать немедленному прекращению боевых действий в регионе и безотлагательным мирным переговорам. Украинскому народу нужен мир".

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Версия на азербайджанском языке Antoniu Quterreş: “Dünya Ukraynada insan iztirablarına son qoyulmasını istəyir”

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