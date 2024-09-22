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Генсек ООН указал на нежелание Израиля и ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа

Генсек ООН указал на нежелание Израиля и ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа Ни одна из сторон конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не хочет прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 19:57
Генсек ООН указал на нежелание Израиля и ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа

Ни одна из сторон конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС не хочет прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.

"Ни власти Израиля, ни ХАМАС на самом деле не хотят прекращения огня, на мой взгляд, это очевидно, - сказал он. - Соглашение, которое сейчас есть на столе переговоров, вполне разумное, и все стороны должны быть готовы его принять, но мы видим, что каждый раз, когда что-то происходит, появляются новые затруднения".

Отвечая на вопрос о том, как ООН будет участвовать в постконфликтном устройстве сектора Газа, генсек отметил, что это будет зависеть от пожеланий палестинцев и Израиля.

"Важно, что, каким бы ни был переходный механизм, он должен быть создан при участии Палестинской администрации и в качестве шага к двухгосударственному решению", - сказал Гутерриш.

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