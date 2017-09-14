Генсек ООН: Существует риск распада Сирии

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что существует риск распада Сирии.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, международное сообщество должно искать политическое решение для урегулирования ситуации в ближневосточной стране.

"Я думаю, что в Сирии есть риск распада, это очень важно учитывать. Сирия все еще требует много внимания со стороны международного сообщества, и я надеюсь, что и в Астане, и в Женеве в ближайшее время удастся достичь прогресса, который откроет путь к политическому решению, чтобы, наконец, создать условия для стабилизации страны", - заявил Гутерриш.