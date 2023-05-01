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Генсек ООН срочно направил в Судан своего заместителя по гуманитарным вопросам

Генсек ООН срочно направил в Судан своего заместителя по гуманитарным вопросам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с резко обострившейся ситуацией в Судане отправил в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.
Другие страны
1 мая 2023 г. 06:19
Генсек ООН срочно направил в Судан своего заместителя по гуманитарным вопросам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с резко обострившейся ситуацией в Судане отправил в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека заявил, что в Судане имеет место усиливающийся гуманитарный кризис, скорость и масштабы которого беспрецедентны. По его словам, ООН крайне обеспокоена развивающими событиями, которые приведут всех жителей Судана и региона в целом не только к непосредственным, но и долгосрочным негативным последствиям.

"ООН призывает все стороны конфликта в Судане защищать гражданское население и инфраструктуру, обеспечивать безопасный проход для мирных граждан, спасающихся от боевых действий, оберегать гуманитарный персонал и имущество, содействовать операциям по оказанию помощи", - добавил С.Дюжаррик.

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