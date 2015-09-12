Генсек ООН созывает специальный саммит по миграции

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен созвать 30 сентября специальный саммит по миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек заявил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

"Нынешний кризис разрастается, как цунами. Первое, что нужно в таком случае делать и европейским лидерам, и азиатским лидерам - где бы и когда бы ни произошел подобный кризис: власти должны обеспечить вынужденным переселенцам достоинство и безопасность, - отметил он. - Это как раз то, что европейские лидеры демонстрируют, начинают демонстрировать".

"Но еще больше только предстоит сделать. Поэтому я много говорю с главами европейских государств по телефону, поэтому я собираюсь собрать по миграционному кризису специальный саммит 30 сентября, а это уже скоро, - сказал Пан Ги Мун. - В Европе готовятся коллективно обсудить этот вопрос в ноябре, но это слишком далеко. Проблема - экстренная и требует срочных решений".