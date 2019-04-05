​Генсек ООН совершает турне по городам Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправится из Триполи в Тобрук и Бенгази, несмотря на наступление армии Хафтара на Триполи, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заняли несколько районов на юго-западе Триполи, столкновений пока нет.

"Я лечу из Триполи в Тобрук и Бенгази. Мои цели остаются прежними: избегать военную конфронтацию. Я вновь повторяю, что нет военного решения для ливийского кризиса, только политическое", - написал А.Гутерреш в Twitter.