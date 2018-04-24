Генсек ООН сообщил о 50 погибших мирных жителях в результате авиаударов в Йемене

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник осудил авиаудары ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, жертвами которых, по информации всемирной организации, стали по меньшей мере 50 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Гутеррищ призывает провести быстрое и эффективное расследование этих инцидентов.

"Генеральный секретарь решительно осуждает авиаудары по свадебной процессии в Хадже и по автомобилям с гражданскими лицами в Таизе, в результате которых, по поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере 50 мирных жителей, включая детей, и десятки людей получили ранения", - говорится в сообщении.