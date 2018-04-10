Генсек ООН: Сообщения о химатаках в Сирии требуют расследования ОЗХО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо предоставить полный доступ к местам возможного использования химоружия в Сирии для проведения расследования.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

"Я возмущен продолжающимися сообщениями об использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Я вновь заявляю о своем решительном осуждении применения химического оружия против гражданского населения. Любое подтвержденное использование химического оружия любой стороной в конфликте и при любых обстоятельствах является отвратительным и явным нарушением международного права", - заявил А.Гуттериш.

По его словам, данный вопрос требует тщательного расследования с использованием "беспристрастного, независимого и профессионального опыта".

"В этой связи я вновь подтверждаю свою полную поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее миссии по установлению фактов в проведении необходимого расследования подобных утверждений. Миссии следует предоставить полный доступ без каких-либо ограничений или препятствий для осуществления своей деятельности", - добавил генсек.

Он призвал СБ ООН быть более ответственными и выработать единую позицию по этому вопросу.