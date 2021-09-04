Генсек ООН соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану в Женеве 13 сентября.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану в Женеве 13 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении офиса генсека, распространенном в пятницу.

"ООН остается солидарна с народом Афганистана, поэтому генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны", - говорится в документе.

По словам представителя генсека всемирной организации, встреча будет направлена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить "полный и беспрепятственный" гуманитарный доступ для того, чтобы афганцы продолжили получать основные услуги. "Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы", - указывается в заявлении офиса Гутерреша. По словам представителя генсека, ООН остается привержена оказанию помощи "миллионам нуждающихся в ней людей".