О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ООН соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану

Генсек ООН соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану в Женеве 13 сентября.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 02:38
Генсек ООН соберет в Женеве министерскую встречу по Афганистану
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш примет участие в министерской встрече по гуманитарной помощи Афганистану в Женеве 13 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении офиса генсека, распространенном в пятницу.

"ООН остается солидарна с народом Афганистана, поэтому генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны", - говорится в документе.

По словам представителя генсека всемирной организации, встреча будет направлена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить "полный и беспрепятственный" гуманитарный доступ для того, чтобы афганцы продолжили получать основные услуги. "Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы", - указывается в заявлении офиса Гутерреша. По словам представителя генсека, ООН остается привержена оказанию помощи "миллионам нуждающихся в ней людей".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi