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Генсек ООН: Следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона"

Генсек ООН: Следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона" Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона" и мировое сообщество должно перейти в режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией.
Другие страны
21 января 2022 г. 20:48
Генсек ООН: Следующий вариант COVID-19 может быть хуже омикрона

Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона" и мировое сообщество должно перейти в режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Гутерреш сказал на заседании Генассамблеи, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.

"Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. "Омикрон" - это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже", - сказал он.

Генсек ООН добавил, что прекращение распространения вируса во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.

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