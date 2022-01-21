Генсек ООН: Следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона"

Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона" и мировое сообщество должно перейти в режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже "омикрона" и мировое сообщество должно перейти в режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Гутерреш сказал на заседании Генассамблеи, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.

"Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. "Омикрон" - это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже", - сказал он.

Генсек ООН добавил, что прекращение распространения вируса во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.