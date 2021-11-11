Генсек ООН: Ситуацию с мигрантами должны решать на основе международного права

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси должна решаться на основе международного права и не становиться источником напряженности между странами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси должна решаться на основе международного права и не становиться источником напряженности между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь следит с обеспокоенностью за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь отмечает важность обеспечения того, чтобы вопросы миграции и беженцев решались на основе гуманитарных принципов и международного права, - сказал он. - Данная ситуация не должна использоваться в политических целях и становиться причиной напряженности между странами".