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Генсек ООН: Ситуация в Красном море скоро может выйти из-под контроля

Генсек ООН: Ситуация в Красном море скоро может выйти из-под контроля Напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля.
Другие страны
15 января 2024 г. 22:44
Генсек ООН: Ситуация в Красном море скоро может выйти из-под контроля

Напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Напряженность в Красном море находится на заоблачном уровне, и вскоре ее, вероятно, будет невозможно сдержать", - сказал он.

Помимо этого, глава всемирной организации заявил о серьезной обеспокоенности из-за ежедневных перестрелок на границе Израиля и Ливана.

"Это рискует спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном, что окажет значительное влияние на региональную стабильность", - добавил он, призвав к прекращению боевых действий.

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