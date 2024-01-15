Генсек ООН: Ситуация в Красном море скоро может выйти из-под контроля

Напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля.

Напряженность в Красном море находится на очень высоком уровне, и есть вероятность того, что скоро ситуация выйдет из-под контроля.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Напряженность в Красном море находится на заоблачном уровне, и вскоре ее, вероятно, будет невозможно сдержать", - сказал он.

Помимо этого, глава всемирной организации заявил о серьезной обеспокоенности из-за ежедневных перестрелок на границе Израиля и Ливана.

"Это рискует спровоцировать более широкую эскалацию между Израилем и Ливаном, что окажет значительное влияние на региональную стабильность", - добавил он, призвав к прекращению боевых действий.