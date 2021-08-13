Генсек ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

"Афганистан выходит из-под контроля".
Генсек добавил, что только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий более 1 тыс человек, 241 тыс человек была вынуждена покинуть свои дома.
Генеральный секретарь ООН также указал, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы. "Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории. Это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа", - добавил Гутерреш.