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Генсек ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

Генсек ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля "Афганистан выходит из-под контроля".
Другие страны
13 августа 2021 г. 23:29
Генсек ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля
Антониу Гутерреш

"Афганистан выходит из-под контроля".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу заявил журналистам об ухудшении ситуации в Афганистане.

Генсек добавил, что только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий более 1 тыс человек, 241 тыс человек была вынуждена покинуть свои дома.

Генеральный секретарь ООН также указал, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы. "Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории. Это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа", - добавил Гутерреш.

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