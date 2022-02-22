Генсек ООН считает признание "ДНР" и "ЛНР" нарушением целостности Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "очень обеспокоен" решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "очень обеспокоен" решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как передает Report, об этом отмечается в распространенном заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен решением Российской Федерации относительно статуса определенных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Он призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202", - говорится в заявлении.

"Генсек рассматривает решение Российской Федерации как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш "призывает все причастные стороны сконцентрировать свои усилия на обеспечении немедленного прекращения насилия, на защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, на воздержании от любых действий и заявлений, которые могут привести к еще большей эскалации опасной ситуации в Украине и вокруг нее, а также ставить дипломатию в приоритет для мирного решения всех вопросов".