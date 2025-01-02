О нас

Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане

Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение теракту в Новом Орлеане (штат Луизиана), унесшем жизни не менее 15 человек.
Другие страны
2 января 2025 г. 06:16
Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение теракту в Новом Орлеане (штат Луизиана), унесшем жизни не менее 15 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь резко осуждает атаку в Новом Орлеане, где водитель протаранил толпу, собравшуюся отмечать Новый год, убив по меньшей мере 15 человек и нанеся травмы еще 30", - говорится в обращении.

Гутерриш также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также властям и жителям штата Луизиана и гражданам США и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь, около 3 часов утра по местному времени, автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. После того как автомобиль остановился, преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем.

По последним данным, погибли 15 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Nyu-Orleandakı terror aktını qətiyyətlə pisləyib

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, Калуга
26 декабря 2024 г. 17:15
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
Погибший в авиакатастрофе близ Актау Анар Бабаев работал в Грозном
26 декабря 2024 г. 15:29
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi