Генсек ООН решительно осудил теракт в Новом Орлеане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение теракту в Новом Орлеане (штат Луизиана), унесшем жизни не менее 15 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение теракту в Новом Орлеане (штат Луизиана), унесшем жизни не менее 15 человек.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь резко осуждает атаку в Новом Орлеане, где водитель протаранил толпу, собравшуюся отмечать Новый год, убив по меньшей мере 15 человек и нанеся травмы еще 30", - говорится в обращении.

Гутерриш также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также властям и жителям штата Луизиана и гражданам США и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь, около 3 часов утра по местному времени, автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. После того как автомобиль остановился, преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем.

По последним данным, погибли 15 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали.