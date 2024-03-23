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Генсек ООН решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Генсек ООН решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и выражает соболезнования народу и правительству Российской Федерации.
Другие страны
23 марта 2024 г. 03:26
Генсек ООН решительно осудил теракт в Крокус Сити Холле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле" и выражает соболезнования народу и правительству Российской Федерации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном заместителем официального представителя генсека ООН Фарханом Хаком.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает сегодняшнюю террористическую атаку на концертный зал под Москвой, в результате которой, по сообщениям, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Генсек выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации", - отмечается в документе.

Антониу Гутерриш также желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

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