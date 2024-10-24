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Генсек ООН: Развивающимся странам угрожают кризис биоразнообразия и финансового неравенства

Генсек ООН: Развивающимся странам угрожают кризис биоразнообразия и финансового неравенства Кризисы биоразнообразия, изменения климата и финансового неравенства угрожают развивающимся странам.
Другие страны
24 октября 2024 г. 15:28
Генсек ООН: Развивающимся странам угрожают кризис биоразнообразия и финансового неравенства

Кризис биоразнообразия, проблемы изменения климата и финансового неравенства угрожают развивающимся странам.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич" / "БРИКС плюс".

"Кризисы угрожают многим уязвимым странам. Ситуация должна измениться", - сказал он.

Гуттериш напомнил, что на прошедшем в сентябре Саммите Будущего была представлена "дорожная карта" по укреплению многосторонности, продвижения мира и устойчивого развития, а также прав человека.

"Сегодняшняя система финансирования [по борьбе с изменением климата] не позволяет многим уязвимым странам достичь необходимого уровня социального обеспечения", - сказал он.

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Версия на английском языке UN Sec.-Gen.: Developing countries face biodiversity, financial inequality crisis

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