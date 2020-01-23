Генсек ООН рассказал о приоритетах на 2020 год

"Четырьмя всадниками Апокалипсиса" назвал Генеральный секретарь ООН главные угрозы человечеству: геостратегическую напряженность, изменение климата, рост недоверия на глобальном уровне и опасность новых технологий. Как сообщает Report, выступая перед делегатами Генеральной Ассамблеи ООН, Антониу Гутерриш очертил свои приоритеты на 2020 год, который будет юбилейным для Организации: ей исполнится 75 лет.

По словам Генсека, геостратегическая напряженность сегодня приняла поистине "эпический" характер. Жестокие конфликты и теракты сеют страдания и несчастье. Со времен Второй мировой войны мир не видел такого количества людей, спасающихся от войны и преследований.

Гутерриш перечислил некоторые успехи последних лет: в прошлом году удалось мирно провести выборы в целом ряде не самых стабильных стран, в Йемене держится режим прекращения огня в Ходейде, создан комитет по разработке новой сирийской конституции, в Центральноафриканской Республике выполняются условия мирного соглашения. А на недавней конференции по Ливии в Берлине ее участники пообещали не вмешиваться в вооруженный конфликт и внутренние дела страны.

Но впереди еще много работы, признал глава ООН. Еще предстоит развязать целый ряд "гордиевых узлов": это и ситуация в Персидском заливе, в регионе Сахель, в Венесуэле и палестино-израильский конфликт. Причем, внешние игроки только подливают масла в огонь, а резолюции Совбеза не выполняются. "Да, ООН по-прежнему доставляет жизненно необходимую помощь миллионам нуждающихся, оказавшихся в отчаянном положении, - сказал Антониу Гутерриш. – Но временная помощь не заменит долгосрочных решений". Так же как и миротворческая деятельность не заменит государство, особенно там, где мира еще нет. Поэтому, считает Генсек, нужно сосредоточиться на предупреждении конфликтов и активнее использовать механизмы посредничества.