Генсек ООН раскритиковал рост инвестиций в ископаемое топливо на фоне ситуации в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генсек отметил в опубликованной в среду статье для газеты Nikkei.

"В то время как последствия вторжения России в Украину распространяются по всему миру, реакция некоторых стран на растущий энергетический кризис заключается в том, что они наращивают использование ископаемого топлива и вкладывают еще миллиарды долларов в уголь, нефть и газ, которые способствуют углублению нашей климатической катастрофы", - отметил он в опубликованной в среду статье. По словам генсека, в условиях растущих климатических проблем политика по увеличению финансирования инфраструктуры для разведки и добычи ископаемого топлива оторвана от реальности, поскольку такой вид энергоресурсов "не является решением проблемы и никогда им не станет".

"Возобновляемые источники энергии - это ответ на вопрос, как ограничить климатические изменения и повысить энергетическую безопасность. Если бы мы раньше и в больших объемах инвестировали в возобновляемые источники энергии, мы бы не оказались снова во власти нестабильных рынков ископаемого топлива. Инвесторы по-прежнему поддерживают ископаемое топливо, а правительства по-прежнему выделяют миллиардные субсидии на уголь, нефть и газ - около 11 млн долларов США каждую минуту", - добавил он.

Генсен ООН также в очередной раз призвал участников Группы двадцати убрать угольную инфраструктуру с полным поэтапным отказом к 2030 году для стран Организации экономического сотрудничества и развития и к 2040 году для всех остальных. Кроме того, Гутерреш подчеркнул необходимость сократить выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.