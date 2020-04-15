Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Антониу Гутерреш https://report.az/storage/news/69e599bb5e6f92c52a8d5dc92145812d/41e0cac5-c383-45d5-b5c4-6b4b436a4f8e_292.jpg

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ. Свое решение он обосновал тем, что ВОЗ якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусе, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

"Сейчас не время сокращать ресурсы, для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом", - говорится в заявлении Гутерреша.

Как отметил генсек ООН, международное сообщество должно действовать совместно над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать ее "сокрушительные последствия".