Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ. Свое решение он обосновал тем, что ВОЗ якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусе, а также не довела правду до сведения мировой общественности.
"Сейчас не время сокращать ресурсы, для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом", - говорится в заявлении Гутерреша.
Как отметил генсек ООН, международное сообщество должно действовать совместно над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать ее "сокрушительные последствия".