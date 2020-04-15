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Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ. Свое решение он обосновал тем, что ВОЗ якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусе, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

"Сейчас не время сокращать ресурсы, для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом", - говорится в заявлении Гутерреша.

Как отметил генсек ООН, международное сообщество должно действовать совместно над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать ее "сокрушительные последствия".

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