Генсек ООН провел встречу с Папой Римским Франциском

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Ватикане Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел встречу с Папой Римским Франциском и принял участие в семинаре "Защитить землю и облагородить человечество". Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, глава ООН выразил надежду, что Католическая церковь будет продолжать тесное сотрудничество с ООН в деле разрешения глобальных проблем, в том числе борьбы с изменением климата.

Они также обменялись мнениями о ситуации в Южном Судане.

Папа Римский и Глава ООН также обсудили роль спорта в усилиях по продвижению развития и образования, работу Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая в эти дни проходит в Нью-Йорке, и пообещали добиваться создания мира, свободного от ядерного оружия.

Пан Ги Мун подчеркнул, что с нетерпением ждет визита Папы Римского в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Он запланирован на сентябрь этого года.