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Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины

Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник переговоры в видеоформате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 21:27
Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры в видеоформате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также поговорил очень кратко с главой МИД Украины", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш также выступит в понедельник с заявлением по Украине.

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi Rusiya və Ukraynanın XİN başçıları ilə danışıqlar aparıb

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