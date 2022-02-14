Генсек ООН провел онлайн-переговоры с главами МИД России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник переговоры в видеоформате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры в видеоформате с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН провел встречу в видеоформате сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также поговорил очень кратко с главой МИД Украины", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш также выступит в понедельник с заявлением по Украине.