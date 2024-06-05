Генсек ООН: Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Температуры в мире за истекшие 12 месяцев оказались максимальными за все время измерений метеорологов, в том числе для каждого месяца по отдельности,

Температуры в мире за истекшие 12 месяцев оказались максимальными за все время измерений метеорологов, в том числе для каждого месяца по отдельности,

Как передает Report , об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Американском музее естественной истории.

"Уже 12 месяцев подряд оказываются самыми жаркими в истории. За последний год каждая смена месяца сопровождалась повышением температуры", - сказал Гутерриш.

"Правда - в том, что почти через десять лет после принятия Парижского соглашения цель ограничить рост температуры в мире до 1,5 градусов по Цельсию висит на волоске. Правда - в том, что темпы выбросов в атмосферу растут так быстро, что к 2030 году повышение температуры практически гарантировано", - отметил он.

По словам генсека ООН, для достижения цели ограничить рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию, глобальные выбросы должны ежегодно снижаться на 9%, однако имеет место обратный процесс.

"В прошлом году объемы выбросов возросли на 1%", - заявил генсек.

Также он призвал запретить рекламу ископаемого топлива.

"Многие правительства ограничивают или запрещают рекламу продуктов, наносящих вред здоровью человека, таких как табак. Я призываю все страны запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе. И я призываю СМИ и технологические компании прекратить рекламировать ископаемое топливо", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 2023 год стал вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию. При этом Парижское соглашение 2015 года предусматривает задачу ограничения роста общемировой температуры на Земле отметкой в 1,5 градуса по Цельсию до 2050 года.