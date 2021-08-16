Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - сказал он в понедельник.

Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан снова не стал безопасной гаванью для террористических организаций.

"Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы, - сказал он. Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций".