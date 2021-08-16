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Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.
Другие страны
16 августа 2021 г. 19:05
Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - сказал он в понедельник.

Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан снова не стал безопасной гаванью для террористических организаций.

"Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы, - сказал он. Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций".

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