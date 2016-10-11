Генсек ООН призвал все страны мира полностью упразднить смертную казнь

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в понедельник выступил против практики смертных казней, которая остается мерой наказания за преступления, связанные с терроризмом, в 65 странах мира.

Как передает Report oб этом сообщает РИА Новости.

"Смертной казни не место в XXI веке. Полноправные и эффективные контртеррористические меры, как и все операции в области безопасности, должны основываться на уважении прав человека и верховенстве права", — говорится в заявлении Пан Ги Муна, опубликованном на сайте организации по случаю Всемирного дня против смертной казни.

Он отметил, что осужденных за терроризм зачастую приговаривают к смертной казни после несправедливых и поспешных разбирательств, проводимых военными или специальными судами.

По словам Пан Ги Муна, казнь осужденных террористов используется в пропагандистских целях их последователями. Он не согласился с мнением людей, считающих, что с помощью смертной казни можно бороться с терроризмом.

Генсек ООН также призвал всех продолжить работу по упразднению смертной казни в любых обстоятельствах и местах.