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Генсек ООН призвал все стороны в Украине избегать жертв среди гражданского населения

Генсек ООН призвал все стороны в Украине избегать жертв среди гражданского населения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Украине избегать жертв среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 01:27
Генсек ООН призвал все стороны в Украине избегать жертв среди гражданского населения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Украине избегать жертв среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам, что они должны принять все необходимые меры во избежание жертв среди гражданского населения и нанесения ущерба жилым районам, гражданской инфраструктуре", - отметил Дюжаррик.

"Генеральный секретарь призывает все стороны установить срочное и незамедлительное гуманитарное прекращение огня, которое позволит обеспечить безопасную работу гуманитарных коридоров для эвакуации жителей, а также для доставки жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи", - сказал представитель ООН.

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