Генсек ООН призвал все стороны в Ливии воздержаться от насилия

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией с протестами в ряде городов Ливии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией с протестами в ряде городов Ливии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Генсек призывает всех воздерживаться от насилия и поддерживать стабильность.

"Признавая право на мирное выступление, генеральный секретарь призывает всех протестующих избегать насилия, а силы безопасности - проявлять сдержанность. Генеральный секретарь призывает всех участников воздерживаться от любых действий, которые бы могли подорвать стабильность", - говорится в заявлении Дюжаррика.

В Ливии, 1 июля, проходили массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. Люди выходили на улицы как на западе, так и на востоке страны, где установлено двоевластие. В Тобруке демонстранты штурмом взяли здание Палаты представителей.